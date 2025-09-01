Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo seguirá el tiempo este 1 de septiembre

Cómo continuarán las condiciones climáticas con tras el paso de Santa Rosa.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

1 de septiembre de 2025,

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz)

Tras un fin de semana pasado por agua por la tormenta de Santa Rosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este lunes 1 de septiembre en Córdoba.

Cómo estará el clima en Córdoba este lunes 1 de septiembre

De acuerdo al ente meteorológico, para este lunes se prevé una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 4°C. El cielo variará entre algo y parcialmente nublado. Asimismo, no se esperan precipitaciones.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 8°C y máxima de 23°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
  • Miércoles. Mínima de 10°C y máxima de 20°C. Cielo parcialmente nublado.
  • Jueves. Mínima de 10°C y máxima de 14°C. Cielo parcialmente nublado.

