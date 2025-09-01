Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo seguirá el tiempo este 1 de septiembre

Tras un fin de semana pasado por agua por la tormenta de Santa Rosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este lunes 1 de septiembre en Córdoba.
Cómo estará el clima en Córdoba este lunes 1 de septiembre
De acuerdo al ente meteorológico, para este lunes se prevé una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 4°C. El cielo variará entre algo y parcialmente nublado. Asimismo, no se esperan precipitaciones.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Martes. Mínima de 8°C y máxima de 23°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
- Miércoles. Mínima de 10°C y máxima de 20°C. Cielo parcialmente nublado.
- Jueves. Mínima de 10°C y máxima de 14°C. Cielo parcialmente nublado.