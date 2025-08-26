Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 26 de agosto y el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo en Córdoba este martes 26 de agosto y el resto de la semana. Luego de un fin de semana con una alerta por riesgo extremo de incendios y un lunes agradable, se anunciaron días con temperaturas agradables.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 26 de agosto

El ente nacional notificó que el segundo día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 6°C, cielo despejado y leves vientos del sector norte que rondarán entre los siete y 12 kilómetros por hora.

Córdoba vivirá una semana con temperaturas agradables.

Con el pasar de las horas, las condiciones climáticas no cambiarán mucho. La máxima escalará hasta los 24°C y en el anochecer se ubicaría entre los 17°C. No rige ninguna alerta meteorológica.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo el resto de la semana

Mientras que, para el resto de la última semana de agosto en Córdoba, el pronóstico extendido palpita unos días hábiles con temperaturas entre los 10°C y 28°C, siendo el viernes el de más calor. A su vez, se esperan fuertes ráfagas de viento norte todos los días.

En cuanto al fin de semana, las autoridades palpitaron un leve descenso de temperaturas y una probabilidad de tormentas aisladas para el sábado. En cuanto al domingo, se esperan precipitaciones leves y viento sur.

Pronóstico extendido para Córdoba