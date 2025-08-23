Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 23 de agosto y el fin de semana

Rige una alerta extrema por incendios en toda la provincia.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de agosto de 2025,

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 23 de agosto y el fin de semana
El clima en Córdoba será con bajas temperaturas, vientos y sol. (Facundo Luque/Archivo).

Rige una alerta extrema por riesgo de incendios en toda la provincia y se espera un fin de semana con fuertes ráfagas de viento y bajas temperaturas. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba este sábado 23 de agosto.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 23 de agosto

Las autoridades palpitaron una jornada con una temperatura mínima de 7°C, cielo despejado y vientos del sector sur, que soplarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora (km/h). Con el pasar del reloj, la máxima ascenderá hasta solo los 15°C.

Si bien la Capital estará eximida, el sur y la región serrana de la provincia espera tener una marcada presencia de la brisa. Se anuncian ráfagas de hasta 70 km/h, que junto a las bajas temperaturas y el cielo despejado se constituyen en factores de riesgo para incendios.

Mientras, que para el domingo, el SMN notificó una jornada similar, que registraría ráfagas de hasta 50 km/ h en la ciudad de Córdoba. La temperatura máxima solo subiría unos puntos.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Domingo. Mínima de 7°C y máxima de 17°C. Cielo despejado a parcialmente nublado.
  • Lunes. Mínima de 10°C y máxima de 22°C. Cielo despejado durante toda la jornada.
  • Martes. Mínima de 7°C y máxima de 24°C. Cielo despejado durante toda la jornada

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS