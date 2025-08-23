Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 23 de agosto y el fin de semana

Rige una alerta extrema por riesgo de incendios en toda la provincia y se espera un fin de semana con fuertes ráfagas de viento y bajas temperaturas. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba este sábado 23 de agosto.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 23 de agosto

Las autoridades palpitaron una jornada con una temperatura mínima de 7°C, cielo despejado y vientos del sector sur, que soplarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora (km/h). Con el pasar del reloj, la máxima ascenderá hasta solo los 15°C.

Si bien la Capital estará eximida, el sur y la región serrana de la provincia espera tener una marcada presencia de la brisa. Se anuncian ráfagas de hasta 70 km/h, que junto a las bajas temperaturas y el cielo despejado se constituyen en factores de riesgo para incendios.

Mientras, que para el domingo, el SMN notificó una jornada similar, que registraría ráfagas de hasta 50 km/ h en la ciudad de Córdoba. La temperatura máxima solo subiría unos puntos.

Pronóstico extendido para Córdoba