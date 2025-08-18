Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 18 agosto en la provincia

Tras un fin de semana con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo continuará el tiempo en Córdoba este lunes 18 de agosto. Según el ente, se espera la llegada de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo este lunes 18 de agosto

De acuerdo a lo informado por el SMN, para este lunes se prevé una máxima de 16°C y una mínima de 10°C. Se prevé lluvias aisladas para la mañana y tarde, y tormentas fuertes para la noche.

Pronóstico extendido para Córdoba