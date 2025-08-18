Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 18 agosto en la provincia

Según anticipó el SMN, se espera la llegada de lluvias y tormentas.

18 de agosto de 2025

Se espera la llegada de lluvias y fuertes tormentas. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Tras un fin de semana con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo continuará el tiempo en Córdoba este lunes 18 de agosto. Según el ente, se espera la llegada de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo este lunes 18 de agosto

De acuerdo a lo informado por el SMN, para este lunes se prevé una máxima de 16°C y una mínima de 10°C. Se prevé lluvias aisladas para la mañana y tarde, y tormentas fuertes para la noche.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 10°C y máxima de 15°C. Tormentas fuertes y lluvias.
  • Miércoles. Mínima de 11°C y máxima de 21°C. Cielo algo nublado.
  • Jueves. Mínima de 11°C y máxima de 21°C. Cielo algo nublado.

