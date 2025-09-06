Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con fuertes vientos, así estará el tiempo este sábado 6 de septiembre

El primer fin de semana del mes llega con ráfagas del norte y temperaturas por debajo de los 20°C.

Redacción Vía Córdoba
6 de septiembre de 2025,

Cordoba tendrá un fin de semana con mañanas frías y tardes ventosas. Foto: Pedro Castillo

Este sábado 6 comenzó el primer fin de semana de septiembre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba. En su pronóstico extendido, adelantó temperaturas menores a los 20°C.

Clima en Córdoba: así estará el tiempo este sábado 6 de septiembre

Las autoridades anunciaron una jornada que inició con una mínima de 6°C, un cielo despejado y viento del sector norte. Con el pasar del tiempo, se espera que las ráfagas escalen hasta los 50 kilómetros por hora (km/h).

Tiempo en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Por su parte, la temperatura máxima se posicionará en los 17°C. De cara al domingo, el SMN notificó parámetros térmicos entre los 7°C y los 19°C, cielo parcialmente nublado y ráfagas durante la tarde.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Domingo. Mínima de 7°C y máxima de 19°C. Cielo parcial a mayormente nublado.
  • Lunes. Mínima de 6°C y máxima de 23°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
  • Martes. Mínima de 9°C y máxima de 24°C. Cielo algo a parcialmente nublado.

