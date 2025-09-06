Clima en Córdoba: con fuertes vientos, así estará el tiempo este sábado 6 de septiembre

Este sábado 6 comenzó el primer fin de semana de septiembre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba. En su pronóstico extendido, adelantó temperaturas menores a los 20°C.

Clima en Córdoba: así estará el tiempo este sábado 6 de septiembre

Las autoridades anunciaron una jornada que inició con una mínima de 6°C, un cielo despejado y viento del sector norte. Con el pasar del tiempo, se espera que las ráfagas escalen hasta los 50 kilómetros por hora (km/h).

Tiempo en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Por su parte, la temperatura máxima se posicionará en los 17°C. De cara al domingo, el SMN notificó parámetros térmicos entre los 7°C y los 19°C, cielo parcialmente nublado y ráfagas durante la tarde.

Pronóstico extendido para Córdoba