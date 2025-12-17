Cómo es el megashopping a cielo abierto que es furor en Córdoba: tiene 127 locales

Un centro comercial que se consolidó como el paseo más grande de todo el Valle de Punilla es furor en Córdoba por tener 127 locales y diversos atractivos a cielo abierto. Ubicado en Villa Carlos Paz, cuenta con cines de última generación y una vista imponente del lago San Roque.

Cómo es el megashopping a cielo abierto que es furor

Se trata del desarrollo inmobiliario WO, cuya construcción se extendió por dos años antes de su apertura. El paseo se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, sobre la calle 9 de julio al 70. Posee dos puntos de acceso: uno por la zona peatonal y otro por la costanera, en la esquina de avenida Sabattini y Arturo Orgaz.

El objetivo del complejo es ofrecer una experiencia única, integrando ocio, gastronomía, cultura y compras en un entorno accesible y moderno. Se distribuye su amplia oferta a lo largo de cinco plantas. El centro dispone de 127 locales comerciales, incluyendo primeras marcas de carácter internacional, nacional y regional.

El shopping se encuentra en el centro de Carlos Paz.

El sector de entretenimiento es enorme: contiene tres salas de cine equipadas con alta definición y sonido envolvente. Las capacidades de estas salas varían entre 170 y 440 butacas. Además, en el nivel superior opera un teatro y una extensa sala de juegos para niños. Este espacio de esparcimiento familiar, que supera los 500 metros cuadrados y está en el piso dos, cuenta con atracciones como autos chocadores y realidad virtual. La propuesta gastronómica está compuesta por un patio de comidas y restaurantes. Para facilitar la visita, el lugar ofrece una gran zona de estacionamiento en el subsuelo, lo cual representa una solución estructural para el centro urbano.

El proyecto se distingue por su enfoque amigable con el medio ambiente. Incluye cubiertas vegetales, flora colgante y jardines verticales en sus cerramientos. Estas plantas autóctonas absorben la radiación solar y ayudan a regular la temperatura percibida en el ambiente. En términos de infraestructura, utiliza iluminación LED, que logra un ahorro energético de hasta el 75 por ciento. También gestiona el agua de lluvia, la cual es canalizada, filtrada y almacenada en un depósito para labores de riego.