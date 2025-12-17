A cinco meses de la desaparición de Germán García: el caso sigue sin pistas

Se cumplen cinco meses de la desaparición de Germán García, el hombre de 52 años visto por última vez en julio en la localidad de La Cumbre. La causa continúa abierta, pero sin novedades relevantes.

El último contacto se produjo el 15 de julio y al día siguiente su teléfono celular quedó sin señal, registrándose la última antena en su lugar de residencia. La denuncia fue radicada el 17 de julio por la propietaria de la Estancia Alto Abeicha, donde trabajaba como casero, luego de que no se presentara en la Terminal de Ómnibus ni en la vivienda.

En el domicilio no se detectaron signos de violencia ni robo. En el lugar se hallaron su motocicleta con la llave colocada, documentación, ropa y el cargador del celular.

La Fiscalía ordenó rastrillajes en un radio de más de dos mil metros, que incluyeron sectores urbanos, de monte y áreas cercanas al dique San Jerónimo, aunque todos los operativos arrojaron resultados negativos.

Germán es de contextura delgada, mide 1,78 metros, tiene pelo corto, casi calvo, y barba. Al momento de su desaparición vestía una campera inflable negra.

Cualquier información que pueda resultar de utilidad puede ser aportada en los Tribunales de Cosquín (03541-452293, interno 56261), en la Comisaría de La Cumbre (03548-456641) o en cualquier dependencia policial o judicial.