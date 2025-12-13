La Reserva Natural Vaquerías cobrará entrada desde enero y mantendrá el acceso gratuito para vecinos de Punilla

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dispuso que, a partir del 2 de enero próximo, la Reserva Natural Vaquerías implementará por primera vez una tarifa fija de ingreso para los visitantes. No obstante, se mantendrá la gratuidad para los residentes de localidades del centro del Valle de Punilla, quienes podrán realizar una contribución voluntaria mediante un bono.

El beneficio alcanza a vecinos de Cosquín, Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino, quienes podrán ingresar sin costo y colaborar, de manera optativa, con bonos de 2 mil, 5 mil y 10 mil pesos.

Tarifas para visitantes

Según se informó oficialmente, la entrada general tendrá un valor de $5.000, mientras que los menores de 6 a 12 años y los jubilados abonarán $2.000. En tanto, los niños hasta 5 años continuarán ingresando de manera gratuita.

También se establecieron tarifas diferenciadas para contingentes de más de 15 personas: la entrada general costará $4.000, y los menores de 6 a 12 años y jubilados pagarán $1.500. En estos casos, guías y coordinadores quedarán exentos del pago.

Desde la UNC se indicó que lo recaudado será destinado al mantenimiento y conservación de la reserva, un espacio natural que recibe más de 20 mil visitantes por año.

Horarios de visita

La Reserva Natural Vaquerías puede visitarse de lunes a domingos, de 10:00 a 16:00, con permanencia hasta las 17:00.

Durante los meses de enero y febrero, el horario se extenderá: el ingreso será de 9:00 a 17:00, y la permanencia estará habilitada hasta las 19:00.