Cómo es el descampado en el que encontraron a Tania, la mujer que había desaparecido en Córdoba

Tania había desaparecido el domingo 11 de enero en el marco de una cita en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Tras dos días de misterio y angustia, la encontraron en un descampado en La Cumbre, a más de 80 kilómetros al noroeste.

Cómo encontraron a Tania, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba

La fiscal Andrea Martín investiga el secuestro de Tania en Córdoba, pero cuenta con la colaboración de una colega de Cosquín por la implicancia de La Cumbre, Paula Kelm. Ambas le ordenaron a la Policía Forense resguardar la zona para realizar las pesquisas correspondientes.

El descampado está a una cuadra del cuartel de Bomberos Voluntarios de La Cumbre.

Un ciudadano que caminaba por la calle Tucumán vio a lo lejos un bulto que se movía, según compartió El Doce. Inmediatamente, a las 17.48 caminó una cuadra y denunció el hallazgo en el cuartel de Bomberos Voluntarios.

Cómo es el descampado en el que encontraron a Tania

Un grupo de uniformados se presentó en el predio y caminó rumbo una serie de escombros ubicados detrás de un árbol. Finalmente, encontró con vida a la mujer de 35 años.

El lugar investigado por la Justicia en La Cumbre.

El predio donde la habían dejado está a la vera de un puente, que atraviesa un pequeño arroyo que termina en el balneario el Chorrillo. A su alrededor, pastizales verdes altos y alambrados antiguos con algunas partes rotas.

La información respecto a las condiciones en las cuales hallaron a Tania es diversa. La Justicia de Córdoba pidió cautela ya que la causa permanece en secreto de sumario. Lo cierto es que esperan a la declaración de la víctima para intentar dilucidar qué ocurrió entre la noche del domingo 11 hasta la tarde del martes 13.