Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo estará el tiempo este jueves 25 de diciembre

El Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia había anticipado probabilidad de tormentas y ocasional caída de granizo durante la Nochebuena y madrugada de la Navidad. Este jueves 25 de diciembre, el clima en Córdoba será diferente gracias al calor, según el pronóstico extendido.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 25 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de una temperatura mínima de 17°C y cielo mayormente nublado en las primeras horas de la mañana. Además de un viento leve desde el sector norte.
Con el pasar del reloj, se espera que la máxima escale hasta los 32°C y el panorama se torne a uno parcialmente cubierto por las nubes. Por su parte, la brisa escalará hasta los 22 kilómetros por hora (km/h).
Pronóstico extendido para Córdoba
- Viernes. Mínima de 22°C y máxima de 33°C. Cielo ligero a parcialmente nublado.
- Sábado. Mínima de 23°C y máxima de 32°C. Tormentas aisladas y cielo mayormente nublado.
- Domingo. Mínima de 21°C y máxima de 33°C. Cielo mayor a parcialmente nublado