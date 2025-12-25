Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo estará el tiempo este jueves 25 de diciembre

El Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia había anticipado probabilidad de tormentas y ocasional caída de granizo durante la Nochebuena y madrugada de la Navidad. Este jueves 25 de diciembre, el clima en Córdoba será diferente gracias al calor, según el pronóstico extendido.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 25 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de una temperatura mínima de 17°C y cielo mayormente nublado en las primeras horas de la mañana. Además de un viento leve desde el sector norte.

Córdoba se prepara para un jueves 25 navideño y caluroso. Ramiro Pereyra/LVI.

Con el pasar del reloj, se espera que la máxima escale hasta los 32°C y el panorama se torne a uno parcialmente cubierto por las nubes. Por su parte, la brisa escalará hasta los 22 kilómetros por hora (km/h).

Pronóstico extendido para Córdoba