Clima en Córdoba: primaveral, así estará el tiempo este jueves 11 de septiembre

Luego de haber transitado dos jornadas con una alerta meteorológica por fuertes vientos del noroeste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una jornada primaveral a nivel climático para la provincia de Córdoba este jueves 11 de septiembre.

Cómo estará el clima en Córdoba este jueves 11 de septiembre

El ente nacional comunicó una temperatura mínima de 8°C, cielo despejado y vientos leves del sector noreste. Con el correr de las horas, estimó que la máxima ascenderá hasta los 26°C y establecerá un día primaveral.

El fecha no registrará más cambios en el clima y el viernes será similar. Sin embargo, tendrá un cielo mayormente nublado y hay una alerta por ráfagas de viento norte para la noche previa al fin de semana.

Pronóstico extendido para Córdoba