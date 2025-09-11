Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: primaveral, así estará el tiempo este jueves 11 de septiembre

Luego de dos jornadas con una alerta por fuertes vientos, se esperan unos días agradables en cuanto a temperatura.

Redacción Vía Córdoba

11 de septiembre de 2025,

Clima en Córdoba: primaveral, así estará el tiempo este jueves 11 de septiembre
Cómo estará el clima en Córdoba este jueves 11 de septiembre.

Luego de haber transitado dos jornadas con una alerta meteorológica por fuertes vientos del noroeste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una jornada primaveral a nivel climático para la provincia de Córdoba este jueves 11 de septiembre.

Cómo estará el clima en Córdoba este jueves 11 de septiembre

El ente nacional comunicó una temperatura mínima de 8°C, cielo despejado y vientos leves del sector noreste. Con el correr de las horas, estimó que la máxima ascenderá hasta los 26°C y establecerá un día primaveral.

El fecha no registrará más cambios en el clima y el viernes será similar. Sin embargo, tendrá un cielo mayormente nublado y hay una alerta por ráfagas de viento norte para la noche previa al fin de semana.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Viernes. Mínima de 11°C y máxima de 25°C. Cielo algo a mayormente nublado.
  • Sábado. Mínima de 10°C y máxima de 25°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
  • Domingo. Mínima de 11°C y máxima de 25°C. Cielo parcial a mayormente nublado.

