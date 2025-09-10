Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 10 de septiembre

A más de una semana del comienzo de la primavera, el pronóstico según el SMN.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

10 de septiembre de 2025,

Cómo estará el tiempo en Córdoba.

A pocos días del inicio de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el clima en Córdoba. De esta forma, se prevé que la temperatura máxima este cercana a los 30°C.

Para este miércoles 10 de septiembre, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 28°C. De acuerdo al SMN, habrá ráfagas de dirección norte durante la mañana y la tarde que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h y 60 y 69 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Jueves. Mínima de 14°C y máxima de 25°C. Cielo despejado.
  • Viernes. Mínima de 12°C y máxima de 24°C. Cielo parcialmente nublado.
  • Sábado. Mínima de 10°C y máxima de 23°C. Cielo parcialmente nublado.

