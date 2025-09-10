A pocos días del inicio de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el clima en Córdoba. De esta forma, se prevé que la temperatura máxima este cercana a los 30°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 10 de septiembre

Para este miércoles 10 de septiembre, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 28°C. De acuerdo al SMN, habrá ráfagas de dirección norte durante la mañana y la tarde que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h y 60 y 69 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba