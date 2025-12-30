Clima en Córdoba: dónde rige alerta por temperaturas extremas este martes 30 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas en 14 departamentos de la provincia de Córdoba. De este modo, el martes 30 de diciembre se despide con calor.

Córdoba: dónde rige alerta por temperaturas extremas

El ente meteorológico indicó que las regiones de Córdoba bajo la notificación por las temperaturas que pueden tener “efecto leve a moderado en la salud” son:

San Justo.

Río Primero.

Río Segundo.

Tercero Arriba.

Capital.

Colón.

Totoral.

Ischillín.

Santa Rosa de Calamuchita.

Santa María.

Río Cuarto.

Juárez Celman.

General Roca.

Presidente Roque Sáenz Peña.

Rige alerta por temperaturas extremas en Córdoba.

“Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, especificó el SMN sobre las máximas que superarían los 35°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 30 de diciembre

En las primeras horas, se espera que la jornada tenga una mínima de 23°C y un cielo algo nublado. Posteriormente, la máxima ascenderá hasta la cifra mencionada aunque se estima que la sensación térmica sea mayor.

En paralelo, el panorama permanecerá parcialmente nublado y los vientos desde el sector norte soplarán entre los siete y los 22 kilómetros por hora. Y de cara al último día del año, las condiciones climáticas serán similares, pero con una máxima aún mayor.

Córdoba: recomendaciones ante temperaturas extremas

Aumentar el consumo de agua segura : beber líquidos regularmente sin esperar a sentir sed, con el objetivo de mantener una hidratación adecuada.

Evitar la exposición al sol en exceso : no permanecer en el exterior durante las horas más calurosas del día, entre las 10:00 y las 16:00.

Prestar atención a los más vulnerables : cuidar especialmente a los niños pequeños, las personas mayores y aquellos con condiciones de salud.

Reducir la actividad física : limitar los esfuerzos intensos durante los horarios de mayor calor.

Vestirse adecuadamente : usar ropa ligera, de algodón, en colores claros, y protegerse con sombrero y anteojos oscuros.

Permanecer en lugares ventilados : utilizar ventiladores o aire acondicionado para mantener un ambiente fresco.

Evitar bebidas perjudiciales : no consumir líquidos con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, ya que agravan la deshidratación.

No consumir comidas muy abundantes : optar por porciones pequeñas y preparaciones fáciles de digerir.

Ingerir frutas y verduras: incorporar alimentos frescos que favorezcan la hidratación.

Pronóstico extendido para Córdoba