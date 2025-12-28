Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este domingo 28 de diciembre

¿Se vienen tormentas de nuevo?. El pronóstico extendido en la provincia.

28 de diciembre de 2025,

Cómo estará el tiempo en Córdoba.

Tras una semana pasada por agua, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el clima en la provincia de Córdoba, a días del inicio de un nuevo año. En este sentido, la temperatura máxima se encontrará por encima de los 30°C.

El SMN informó que para este domingo se prevé una máxima de 32°C y una mínima de 20°C. Asimismo, chaparrones y tormentas durante la mañana y tarde. Para los últimos días del 2025, las temperaturas no variarán de manera significativa.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo parcialmente nublado.
  • Martes. Mínima de 21°C y máxima de 35°C. Cielo algo nublado.
  • Miércoles. Mínima de 23°C y máxima de 38°C. Cielo algo nublado.

