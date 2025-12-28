Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este domingo 28 de diciembre

Tras una semana pasada por agua, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el clima en la provincia de Córdoba, a días del inicio de un nuevo año. En este sentido, la temperatura máxima se encontrará por encima de los 30°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 28 de diciembre

El SMN informó que para este domingo se prevé una máxima de 32°C y una mínima de 20°C. Asimismo, chaparrones y tormentas durante la mañana y tarde. Para los últimos días del 2025, las temperaturas no variarán de manera significativa.

Pronóstico extendido para Córdoba