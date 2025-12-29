Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 29 de diciembre

Conocé el pronóstico extendido para los últimos días del 2025.

Redacción Vía Córdoba
29 de diciembre de 2025,

Cómo estará el tiempo en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Tras un domingo con lluvias aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el clima en la provincia de Córdoba este lunes 29 de diciembre. En este sentido, la temperatura máxima se encontrará por encima de los 30°C.

El SMN informó que para este lunes se prevé una máxima de 35°C y una mínima de 19°C. Asimismo, se esperan tormentas aisladas durante la noche en algunos sectores de la provincia. No habrá más precipitaciones hasta el fin de semana.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 21°C y máxima de 35°C. Cielo algo nublado.
  • Miércoles. Mínima de 22°C y máxima de 38°C. Cielo parcialmente nublado.
  • Jueves. Mínima de 22°C y máxima de 37°C. Cielo parcialmente nublado.

