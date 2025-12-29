Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 29 de diciembre

Tras un domingo con lluvias aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el clima en la provincia de Córdoba este lunes 29 de diciembre. En este sentido, la temperatura máxima se encontrará por encima de los 30°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 29 de diciembre

El SMN informó que para este lunes se prevé una máxima de 35°C y una mínima de 19°C. Asimismo, se esperan tormentas aisladas durante la noche en algunos sectores de la provincia. No habrá más precipitaciones hasta el fin de semana.

Pronóstico extendido para Córdoba