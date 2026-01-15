El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 15 de enero alerta naranja y amarilla por tormentas en 13 provincias de Argentina. Parte de la atención se centra en Córdoba ya que es una de las más afectadas.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta naranja por tormenta este jueves 15 de enero

Ischilín.

Río Seco.

Sobremonte.

Tulumba.

San Justo.

Las tormentas en estos cinco departamentos comenzarán en la tarde y dejarían valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros (mm). “Estarán acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua en cortos períodos”, indicó el SMN.

Dónde rige alerta naranja por tormenta este jueves 15 de enero en la provincia de Córdoba.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por tormenta este jueves 15 de enero

En paralelo, el ente nacional englobó a toda la provincia de Córdoba debajo de la alerta amarilla por tormenta. Si bien rige desde las primeras horas de la jornada, aunque se espera que el cambio de tiempo llegue durante la tarde.

En este caso, la advertencia es por tormentas con intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 (km/h) y una precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm.

Córdoba: recomendaciones ante alerta naranja por tormentas

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

La calma es fundamental en estas situaciones.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna.

Cargar los celulares con anticipación.

Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 15 de enero

El cuarto día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 20°C y entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidad de tormentas aisladas. A su vez, vientos desde el sector sur que rondarán entre los 13 y los 22 km/h.

Con el transcurrir de las horas, se estima que la máxima alcanzará los 30°C y las precipitaciones tengan más fuerza en las zonas debajo de la alerta naranja. Finalmente, durante el anochecer, mermarán para dar pie a un viernes 16 con cielo mayormente nublado.

Pronóstico extendido para Córdoba