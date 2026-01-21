Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por altas temperaturas este miércoles 21 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas temperaturas para tres provincias de Argentina este miércoles 21 de enero. Córdoba es una de las afectadas, donde también se esperan fuertes ráfagas de viento.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por altas temperaturas

Capital .

Río Primero.

Río Segundo.

Tercero Arriba.

San Justo.

Colón.

Ischillín.

Totoral.

Santa María.

Punilla.

Calamuchita.

En estos departamentos, las temperaturas pueden tener un “efecto leve a moderado en la salud”, según el ente nacional. En este sentido, advirtió que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Rige alerta amarilla por altas temperaturas en Córdoba este miércoles 21 de enero.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 21 de enero

El pronóstico del SMN para Córdoba Capital indica una jornada con una temperatura mínima de 19°C y un cielo despejado en el inicio. Posteriormente, se espera que las condiciones varíen.

En el transcurso de la tarde, la máxima escalará hasta los 33°C y las ráfagas de viento norte soplarán entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h). Además, el panorama se tornará a parcialmente nublado.

Pronóstico extendido para Córdoba