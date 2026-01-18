Advierten granizo y fuertes vientos en Córdoba: cuándo llegaría la tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un reporte detallado sobre las condiciones climáticas para este domingo 18 de enero en la provincia de Córdoba. Según el informe oficial, se espera una jornada caracterizada por la inestabilidad, con la presencia de tormentas aisladas que podrían intensificarse después del mediodía.

Las autoridades solicitaron a la población extremar los cuidados ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos que incluyan ráfagas fuertes y la caída ocasional de granizo. Estas condiciones se dan en un marco de humedad elevada, que alcanzaría el 71 por ciento, afectando las condiciones generales del ambiente y la percepción térmica.

Cuándo llegaría la tormenta con posible granizo

Para este domingo, el termómetro registrará valores propios de la temporada estival. Se estima que la temperatura máxima supere los 30°C durante la tarde, descendiendo hacia los 26°C al llegar la noche. A pesar del calor, la nubosidad y el desarrollo de tormentas mantendrán el clima inestable durante todo el día.

En cuanto a las lluvias, el SMN indicó que la probabilidad de precipitaciones se situará en un rango de entre el 10 y el 40 por ciento. La advertencia se mantiene vigente debido a que las celdas de tormenta pueden descargar lluvias intensas en períodos cortos de tiempo, lo que suele generar complicaciones en el drenaje y la visibilidad.

Uno de los factores determinantes de la jornada será el comportamiento del viento. Durante las primeras horas, se prevé que las ráfagas soplen desde el sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h. Esta dirección del viento suele estar asociada al ingreso de humedad desde el sector sur del país.

Sin embargo, con el transcurrir de las horas y ya entrada la tarde, se espera un cambio en la circulación atmosférica:

El viento pasará a soplar desde el noreste.

Las velocidades estimadas para este periodo se ubicarán entre los 13 y 22 km/ h.

La visibilidad se mantendría en niveles regulares, por lo que se recomienda precaución adicional al transitar.

Recomendaciones de seguridad del SMN

Ante la inminencia de tormentas que podrían incluir actividad eléctrica, el organismo nacional difundió una serie de pautas de prevención para minimizar riesgos. La principal recomendación es permanecer en lugares cerrados y seguros mientras dure el fenómeno meteorológico.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a seguir estos consejos:

Evitar circular por calles anegadas o zonas con riesgo de inundación repentina.

Desconectar artefactos eléctricos para prevenir daños por posibles descargas atmosféricas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en balcones, terrazas o patios.

Hacia la noche, la probabilidad de lluvias se mantendrá dentro del mismo rango previsto para el resto del día, con vientos que continuarán soplando desde el sector noreste. Se recomienda a los vecinos de Córdoba mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del alerta.