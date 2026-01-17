Clima en Córdoba: con probabilidad de tormenta, cómo estará el tiempo este sábado 17 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en Córdoba este sábado 17 de enero tendrá cualidades de inestabilidad. Según su pronóstico extendido, hay probabilidad de tormenta para las próximas horas.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 17 de enero
La jornada inició con una temperatura mínima de 20°C, cielo mayormente nublado y una marcada humedad. En paralelo, una brisa desde el sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).
Con el transcurrir del reloj, en la tarde, la máxima ascenderá hasta los 33°C y la probabilidad de tormentas se ubica entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades. El escenario se repite para el anochecer, con una merma en unos puntos de la temperatura.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Domingo. Mínima de 21°C y máxima de 33°C. Cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas aisladas.
- Lunes. Mínima de 16°C y máxima de 28°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
- Martes. Mínima de 20°C y máxima de 31°C. Cielo algo nublado.