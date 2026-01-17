Clima en Córdoba: con probabilidad de tormenta, cómo estará el tiempo este sábado 17 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en Córdoba este sábado 17 de enero tendrá cualidades de inestabilidad. Según su pronóstico extendido, hay probabilidad de tormenta para las próximas horas.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 17 de enero

La jornada inició con una temperatura mínima de 20°C, cielo mayormente nublado y una marcada humedad. En paralelo, una brisa desde el sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

El fin de semana en Córdoba será con cielo nublado y clima más otoñal.

Con el transcurrir del reloj, en la tarde, la máxima ascenderá hasta los 33°C y la probabilidad de tormentas se ubica entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades. El escenario se repite para el anochecer, con una merma en unos puntos de la temperatura.

Pronóstico extendido para Córdoba