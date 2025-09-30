Clima en Córdoba: con viento sur, así estará el tiempo este martes 30 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que septiembre se despide de Córdoba con temperaturas en ascenso y fuertes vientos desde el sector sur. Según su pronóstico para este martes, la tendencia se mantendrá aunque hay probabilidad de lluvias en los próximos días.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 30 de septiembre

El ente nacional comunicó que el último día del mes inició con una mínima de 14°C, cielo algo nublado y fuertes ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h).

Con el transcurrir del reloj, se espera que la máxima escale hasta los 23°C y el panorama se nuble mayoritariamente. Por su parte, los ventarrones se intensificarán levemente y mermarán a la noche.

De cara al primer día hábil de octubre, el SMN anticipó que el décimo mes del año comenzará con condiciones similares. Sin embargo, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de tormentas y lluvias aisladas durante el anochecer.

Pronóstico extendido para Córdoba