Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con viento sur, así estará el tiempo este martes 30 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el mes se despide con temperaturas en ascenso. Octubre llegaría con lluvias.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

30 de septiembre de 2025,

Clima en Córdoba: con viento sur, así estará el tiempo este martes 30 de septiembre
Septiembre se despide con viento sur y temperaturas en ascenso en Córdoba. (La Voz/Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que septiembre se despide de Córdoba con temperaturas en ascenso y fuertes vientos desde el sector sur. Según su pronóstico para este martes, la tendencia se mantendrá aunque hay probabilidad de lluvias en los próximos días.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 30 de septiembre

El ente nacional comunicó que el último día del mes inició con una mínima de 14°C, cielo algo nublado y fuertes ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h).

Con el transcurrir del reloj, se espera que la máxima escale hasta los 23°C y el panorama se nuble mayoritariamente. Por su parte, los ventarrones se intensificarán levemente y mermarán a la noche.

De cara al primer día hábil de octubre, el SMN anticipó que el décimo mes del año comenzará con condiciones similares. Sin embargo, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de tormentas y lluvias aisladas durante el anochecer.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Miércoles. Mínima de 14°C y máxima de 25°C. Cielo mayormente nublado y lluvias aisladas.
  • Jueves. Mínima de 12°C y máxima de 27°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
  • Viernes. Mínima de 15°C y máxima de 30°C. Cielo algo a parcialmente nublado.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS