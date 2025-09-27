Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 27 de septiembre tras la tormenta

Buena parte de la provincia de Córdoba registró fuertes tormentas y lluvias aisladas durante la noche del viernes 26 de septiembre. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo seguirá el tiempo este sábado 27.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 27 de septiembre

El último fin de semana del mes comenzó con una temperatura mínima de 10°C y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas, se espera que la máxima ascienda hasta los 21°C y el panorama se libere de las nubes.

En paralelo y a lo largo de toda la jornada, rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento. 16 departamentos de la provincia se verán afectados por “vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora (km/h), y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h”, detalló el SMN

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por fuertes vientos

General San Martín, Marcos Juárez, Unión, San Justo, Calamuchita, Santa María, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Colón, Totoral, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba y Capital conforman la zona afectada durante toda la jornada.

Respecto al domingo, las autoridades palpitaron un día ligeramente nublado, temperaturas por encima de los 20°C y sin alertas meteorológicas. No obstante, piden precaución por posibles incendios.

Pronóstico extendido para Córdoba