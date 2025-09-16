Clima en Córdoba: qué dice el pronóstico extendido sobre la semana previa a la primavera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba este martes 15 de septiembre. A su vez, compartió el pronóstico extendido sobre la semana previa a la primavera, que llega este domingo 21.

Cómo estará el clima en Córdoba este martes 15 de septiembre

Luego de un invierno que tuvo dos septenarios marcados por bajas abruptas de temperaturas, la segunda estación del año comenzó su retirada con una jornada con neblinas y una mínima de 14°C.

Con el transcurrir del reloj, la máxima escalará hasta los 26°C, el cielo se tornará a mayormente nublado y las ráfagas de viento norte soplarán entre los 42 y los 50 kilómetros por hora. Durante la noche, la brisa seguirá aunque mermará su intensidad.

Qué dice el pronóstico en Córdoba sobre la semana previa a la primavera

De cara al resto de la semana previa a la llegada de la primavera a la provincia de Córdoba, las autoridades palpitaron un miércoles con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Mientras que, desde el jueves hasta el sábado, inclusive, el cielo estará mayormente nublado.

Además, los parámetros térmicos oscilarán entre los 17°C y los 30°C y el cielo estará mayormente nublado. No obstante, rige una alerta por fuertes ráfagas de viento sur para el viernes 19 y sábado 20.

El pronóstico extendido para Córdoba