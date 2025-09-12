Clima en Córdoba: con ráfagas de viento, cómo estará el tiempo este viernes 12 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el clima en la provincia de Córdoba este viernes 12 de septiembre y el fin de semana. Los tres días se esperan temperaturas en ascenso y una marcada actividad del viento.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 12 de septiembre

El ente climatológico informó que el quinto día hábil de la semana comenzó con una temperatura mínima de 6°C, cielo algo nublado y una leve brisa del sector norte. Con el transcurrir de las horas, la máxima ascenderá hasta los 24°C.

Se esperan vientos fuertes para la provincia de Córdoba. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En paralelo, el viento desde el sector noreste intensificará su actividad y las ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) marcarán presencia. El panorama se mantendrá entre parcial y mayormente nublado.

El cielo se mantendrá de este modo a lo largo del fin de semana, pero el sábado 13 también repetirá las intensas ráfagas de viento. Sin embargo, no hay alerta meteorológica por tormentas ni otro fenómeno climático.

Pronóstico extendido para Córdoba