Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 14 de septiembre

Tras una semana con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo en Córdoba durante este domingo 14 de septiembre. En este sentido, la máxima apenas superará los 20°C.

CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO EN CÓRDOBA ESTE SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Para este domingo 14 de septiembre, el SMN prevé una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 13°C. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada. Se espera que el resto de la semana, se presenten condiciones climáticas similares.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA