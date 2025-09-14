Vía Córdoba / Clima

Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 14 de septiembre

Con cielo nublado y baja de temperaturas, todo lo que hay que saber para este domingo.

Redacción Vía Córdoba

14 de septiembre de 2025,

Cómo estará el tiempo en Córdoba.

Tras una semana con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo en Córdoba durante este domingo 14 de septiembre. En este sentido, la máxima apenas superará los 20°C.

Para este domingo 14 de septiembre, el SMN prevé una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 13°C. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada. Se espera que el resto de la semana, se presenten condiciones climáticas similares.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA

  • Lunes 16. Mínima de 15°C y máxima de 23°C. De nublado a mayormente nublado
  • Martes 17. Mínima de 17°C y máxima de 27°C. Mayormente nublado.
  • Miércoles 18. Mínima de 27°C y máxima de 21°C. Mayormente nublado.

