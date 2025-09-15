El clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 15 de septiembre y en la semana

En la semana previa al comienzo de la primavera, el clima en Córdoba estará a tono con la estación del año que se inicia, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes 15 de septiembre el SMN prevé una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 15°C. El cielo estará mayormente nublado toda la jornada.

Las máximas irán en aumento en el curso de la semana, tocando los 28 grados. Con cielo nublado pero sin pronóstico de precipitaciones.

PRONÓSTICO EXTENDIDO EN CÓRDOBA