El clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 15 de septiembre y en la semana

En la semana previa al comienzo de la primavera, el clima en Córdoba estará a tono con la estación del año que se inicia, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este lunes 15 de septiembre el SMN prevé una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 15°C. El cielo estará mayormente nublado toda la jornada.
Las máximas irán en aumento en el curso de la semana, tocando los 28 grados. Con cielo nublado pero sin pronóstico de precipitaciones.
PRONÓSTICO EXTENDIDO EN CÓRDOBA
- Martes 16 de septiembre. Mínima de 14°C y máxima de 27°C. Parcialmente nublado durante la jornada.
- Miércoles 17 de septiembre. Mínima de 22°C y máxima de 26°C. Cielo mayormente nublado.
- Jueves 18 de septiembre. Mínima de 21°C y máxima de 27°C. Entre nublado y parcialmente cubierto.
- Viernes 19 de septiembre. Mínima de 20°C y máxima de 27°C. Nublado durante la jornada.
- Sábado 20 de septiembre. Mínima de 20°C y máxima de 27°C. Cielo nublado.