El clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 13 de septiembre y el fin de semana

Se acerca la primavera y en Córdoba se hace sentir con un clima más acorde a esta época del año. Con la temperatura que irá en aumento, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado 13 de septiembre el SMN prevé una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 16°C. El cielo variará entre parcial y mayormente nublado durante toda la jornada.

Mientras que para mañana domingo 14 de septiembre las condiciones climáticas serán similares: mínima de 11 grados y máxima de 25°C. Cielo mayormente nublado durante la jornada.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA