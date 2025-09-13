Vía Córdoba / Clima

El clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 13 de septiembre y el fin de semana

Será con temperaturas más acordes a la primavera que se avecina. El pronóstico extendido.

13 de septiembre de 2025

Se acerca la primavera y el clima en Córdoba este fin de semana será acorde a la estación (La Voz / Archivo)

Se acerca la primavera y en Córdoba se hace sentir con un clima más acorde a esta época del año. Con la temperatura que irá en aumento, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado 13 de septiembre el SMN prevé una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 16°C. El cielo variará entre parcial y mayormente nublado durante toda la jornada.

Mientras que para mañana domingo 14 de septiembre las condiciones climáticas serán similares: mínima de 11 grados y máxima de 25°C. Cielo mayormente nublado durante la jornada.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA

  • Lunes 16 de septiembre. Mínima de 18°C y máxima de 27°C. Mayormente nublado durante la jornada.
  • Martes 17 de septiembre. Mínima de 20°C y máxima de 26°C. Mayormente nublado durante la jornada.
  • Miércoles 18 de septiembre. Mínima de 21°C y máxima de 27°C. Nublado durante la jornada.

