Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 29 de septiembre

Tras un fin de semana primaveral, el SMN anticipó cómo estará el tiempo.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

29 de septiembre de 2025,

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 29 de septiembre
Cómo estará el tiempo este lunes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Tras un fin de semana primaveral en gran parte de la provincia de Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo seguirá el tiempo este lunes 29 de septiembre. En este sentido, la temperatura máxima estará cercana a los 30°C.

Cómo estará el tiempo este lunes 29 de septiembre

Para este lunes 29, se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 27°C. En este sentido, el cielo variará entre algo nublado y parcialmente nublado. A pesar de las alertas previas por tormentas, no se esperan precipitaciones para los próximos días.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 14°C y máxima de 25°C. Cielo de parcial a mayormente nublado.
  • Miércoles. Mínima de 14°C y máxima de 25°C. Cielo mayormente nublado.
  • Jueves. Mínima de 12°C y máxima de 27°C. Cielo algo nublado.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS