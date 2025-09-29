Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 29 de septiembre

Tras un fin de semana primaveral en gran parte de la provincia de Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo seguirá el tiempo este lunes 29 de septiembre. En este sentido, la temperatura máxima estará cercana a los 30°C.

Cómo estará el tiempo este lunes 29 de septiembre

Para este lunes 29, se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 27°C. En este sentido, el cielo variará entre algo nublado y parcialmente nublado. A pesar de las alertas previas por tormentas, no se esperan precipitaciones para los próximos días.

Pronóstico extendido para Córdoba