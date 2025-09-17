Clima en Córdoba: con tormentas, así estará el tiempo este miércoles 17 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 17 de septiembre una alerta amarilla por tormentas para una parcialidad de la provincia de Córdoba. En paralelo, anunció que la Capital sería escenario de lluvias copiosas.

Cómo estará el tiempo en Córdoba este miércoles 17 de septiembre

El ente nacional comunicó que el tercer día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 14°C y neblina. En paralelo, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de lluvias, que escalan hasta el 70 por ciento durante la tarde.

A su vez, se espera que con el correr de la jornada la máxima ascienda hasta los 23°C y las ráfagas de viento norte soplen entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h). Ante este escenario, la Policía Caminera pidió precaución a la hora de salir a las calles y las rutas.

Dónde rige alerta amarilla en Córdoba este miércoles 17 de septiembre

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para la región noreste de la provincia de Córdoba. Puntualmente, para los departamentos de Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba.

Rige alerta amarilla en Córdoba este miércoles 17 de septiembre.

“El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, comunicó el ente. En tanto, habría abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo y una precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros.

Pronóstico extendido para Córdoba