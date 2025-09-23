Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con ráfagas de viento y sol, así estará el tiempo este martes 23 de septiembre

La primera semana de la primavera tendrá temperaturas agradables y marcada actividad del ventosa.

Córdoba se prepara para una jornada soleada y con intensa actividad del viento. Foto: Pedro Castillo / La Voz

La primavera ya comenzó este domingo 21 y llegó con lluvias dispersas a lo largo de la provincia. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el tiempo en Córdoba este martes 23 de septiembre será con fuertes ráfagas de viento y un sol que acompañará toda la jornada.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 23 de septiembre

El ente nacional comunicó que el segundo día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 12°C, cielo despejado y fuertes ráfagas desde del sector norte que soplarán entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h).

Con el transcurrir de la jornada, el panorama se mantendrá similar aunque la brisa rotará hacia el noreste y mermará en el anochecer. Por su parte, la máxima escalará hasta los 24°C.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Miércoles. Mínima de 12°C y máxima de 24°C. Cielo despejado a algo ligeramente nublado.
  • Jueves. Mínima de 9°C y máxima de 25°C. Ventoso durante toda la jornada.
  • Viernes. Mínima de 15°C y máxima de 30°C. Cielo parcial a mayormente nublado.

