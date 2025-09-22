Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 22 de septiembre

Tras un arranque soleado, cómo seguirá el segundo día de la primavera.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

22 de septiembre de 2025,

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 22 de septiembre
Cómo estará el tiempo en Córdoba.

Tras varias alertas por tormentas en Córdoba para los últimos días del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este lunes 22 de septiembre, a horas del arranque de la primavera.

Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 22 de septiembre

Para este lunes, se prevé una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 23°C. Asimismo, habrá ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana. El cielo permanecerá despejado por la mañana y tarde, a la noche estará algo nublado.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 11°C y máxima de 24°C. Cielo despejado.
  • Miércoles. Mínima de 11°C y máxima de 24°C. Cielo de despejado a algo nublado.
  • Jueves. Mínima de 10°C y máxima de 24°C. Cielo parcialmente nublado.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS