Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 22 de septiembre

Tras varias alertas por tormentas en Córdoba para los últimos días del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este lunes 22 de septiembre, a horas del arranque de la primavera.
Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 22 de septiembre
Para este lunes, se prevé una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 23°C. Asimismo, habrá ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana. El cielo permanecerá despejado por la mañana y tarde, a la noche estará algo nublado.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Martes. Mínima de 11°C y máxima de 24°C. Cielo despejado.
- Miércoles. Mínima de 11°C y máxima de 24°C. Cielo de despejado a algo nublado.
- Jueves. Mínima de 10°C y máxima de 24°C. Cielo parcialmente nublado.