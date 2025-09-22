Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 22 de septiembre

Tras varias alertas por tormentas en Córdoba para los últimos días del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este lunes 22 de septiembre, a horas del arranque de la primavera.

Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 22 de septiembre

Para este lunes, se prevé una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 23°C. Asimismo, habrá ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana. El cielo permanecerá despejado por la mañana y tarde, a la noche estará algo nublado.

Pronóstico extendido para Córdoba