Clima en Córdoba: tras el amague de la tormenta, cómo estará el tiempo este 21 de septiembre

Con viento y bajas temperaturas, cómo seguirá el arranque de la primavera.

21 de septiembre de 2025,

Tras varias alertas por tormentas en Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este domingo 21 de septiembre luego del amague de la lluvia.

Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 21 de septiembre

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 20°C. Asimismo, habrá ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana y tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con tormentas aisladas por la tarde.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 7°C y máxima de 25°C. Cielo ligeramente nublado.
  • Martes. Mínima de 8°C y máxima de 24°C. Cielo algo nublado.
  • Miércoles. Mínima de 6°C y máxima de 22°C. Cielo algo nublado.

