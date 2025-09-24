Clima en Córdoba: con mucho viento, cómo estará el tiempo este miércoles 24 de septiembre

Luego de haber registrado el paso de una misteriosa luz que iluminó el cielo en diferentes puntos de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba este miércoles 24 de septiembre.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 24 de septiembre

El ente nacional comunicó que el tercer día hábil de la semana comenzó con una temperatura mínima de 11°C y un cielo despejado, que permitió apreciar en plenitud el bólido que atravesó parte de la provincia.

Durante la tarde se espera que la máxima escale hasta los 25°C y el panorama se cubra ligeramente por las nubes. En tanto, las ráfagas de viento noreste soplarán entre los 51 y los 59 kilómetros por hora (km/h) y son un factor que hace crecer el riesgo de incendios en la provincia.

Pronóstico extendido para Córdoba