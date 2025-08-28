Clima en Córdoba: con fuertes ráfagas de viento, cómo estará el tiempo este jueves 28 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó fuertes ráfagas de viento para la provincia de Córdoba este jueves 28 de agosto. En tanto, detalló las condiciones climáticas para esta jornada y palpitó el fin de semana que se aproxima.

Clima en Córdoba: con fuertes ráfagas de viento, así estará este jueves 28 de agosto

El ente nacional comunicó que el cuarto día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 9°C, cielo despejado y ráfagas de viento norte de hasta 50 kilómetros por hora (km/h).

Córdoba espera un jueves con fuertes ráfagas de viento. (José Hernández / La Voz / Ilustrativa).

Con el transcurrir del reloj, las nubes cubrirán ligeramente el panorama y la máxima ascenderá hasta los 24°C. En paralelo, las ráfagas intensas seguirán siendo predominantes hasta el anochecer, que tendrá un escenario nublado.

De cara al último día de la semana, las autoridades anunciaron una jornada con condiciones climáticas similares. Sin embargo, se espera que la temperatura máxima escale hasta los 26°C y un fin de semana plagado de lluvias por el arribo de la tormenta de Santa Rosa.

Pronóstico extendido para Córdoba