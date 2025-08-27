Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con sol y fuertes vientos, así estará el tiempo este miércoles 27 de agosto

El mes se despide con una semana primaveral anticipada y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en la Capital.

Redacción Vía Córdoba
27 de agosto de 2025,

Clima en Córdoba: con sol y fuertes vientos, así estará el tiempo este miércoles 27 de agosto
Córdoba se prepara para una jornada soleada y ventosa. Foto Nicolas Bravo.

Agosto empieza a transitar su última semana y el clima en Córdoba para este miércoles 27 de agosto será con sol y fuertes ráfagas de viento. Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se aproximan días con esas condiciones.

Cómo estará el clima en Córdoba este miércoles 27 de agosto

El organismo nacional comunicó que el tercer día de la semana inició con una temperatura mínima de 7°C, cielo despejado y vientos leves de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Córdoba vivirá un miércoles con cielo despejado y algo de calor.
Córdoba vivirá un miércoles con cielo despejado y algo de calor.

Sin embargo, con el transcurrir del reloj, se espera que las ráfagas de viento ronden entre los 42 y los 50 km/h hasta el anochecer. Por su parte, la máxima escalará hasta los 24°C, dando lugar a una tarde primaveral anticipada.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Jueves. Mínima de 10°C y máxima de 24°C. Cielo despejado a ligeramente nublado.
  • Viernes. Mínima de 15°C y máxima de 28°C. Cielo parcialmente y algo nublado.
  • Sábado. Mínima de 13°C y máxima de 19°C. Tormentas aisladas durante toda la jornada.

