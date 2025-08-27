Clima en Córdoba: con sol y fuertes vientos, así estará el tiempo este miércoles 27 de agosto

Agosto empieza a transitar su última semana y el clima en Córdoba para este miércoles 27 de agosto será con sol y fuertes ráfagas de viento. Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se aproximan días con esas condiciones.

Cómo estará el clima en Córdoba este miércoles 27 de agosto

El organismo nacional comunicó que el tercer día de la semana inició con una temperatura mínima de 7°C, cielo despejado y vientos leves de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Córdoba vivirá un miércoles con cielo despejado y algo de calor.

Sin embargo, con el transcurrir del reloj, se espera que las ráfagas de viento ronden entre los 42 y los 50 km/h hasta el anochecer. Por su parte, la máxima escalará hasta los 24°C, dando lugar a una tarde primaveral anticipada.

Pronóstico extendido para Córdoba