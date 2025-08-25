Clima en Córdoba: soleado, así seguirá el tiempo este lunes 25 de agosto

Luego de un fin de semana soleado y con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el clima este domingo 24 de agosto. En este sentido, se prevé que la máxima estará por encima de los 20°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 25 de agosto

De acuerdo al SMN, para este lunes se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 25°C. Asimismo, el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada. A diferencia de los días anteriores, no habrá presencia de fuertes vientos.

Pronóstico extendido para Córdoba