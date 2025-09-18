Clima en Córdoba: con cielo nublado, cómo estará el tiempo este jueves 18 de septiembre

La primavera está a la vuelta de la esquina, el clima en Córdoba lo percibe, al igual que la comunidad. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este jueves 18 de septiembre y adelantó las condiciones en su pronóstico extendido.

Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 18 de septiembre

El cuarto día hábil de la semana comenzó con una temperatura mínima de 19°C, cielo mayormente nublado y leves vientos del sector norte, que soplarán entre los siete y los 12 kilómetros por hora (km/h).

Con el transcurrir de la jornada, el panorama seguirá cubierto en gran medida por los nubarrones. A su vez, la brisa escalará hasta los 22 km/h y la máxima ascenderá hasta los 27°C.

Qué dice el pronóstico extendido para Córdoba

De cara al último día de la semana y el finde de la primavera, las autoridades anticiparon una primera jornada con probabilidad de lluvias. Especialmente durante la tarde y la noche.

Si bien el pronóstico de precipitaciones para Córdoba desaparece el sábado, se espera que en el anochecer ocurra un cambio de tiempo producto de una baja en las temperaturas y el ingreso de una masa de aire desde el sur.

Pronóstico extendido para Córdoba