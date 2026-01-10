Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 10 de enero y el fin de semana

Luego de una semana inestable y marcada con las alertas naranja y amarilla por tormenta, el clima en Córdoba se presenta diferente para este sábado 10 de enero. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo este fin de semana será con temperaturas en ascenso.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 10 de enero

Esta jornada comenzó con una temperatura mínima de 14°C, cielo algo nublado, y vientos desde el sector sur de entre siete y 12 kilómetros por hora. Con el transcurrir de las horas, se espera que el panorama se cubra mayormente por las nubes.

Jornada agradable en Córdoba. (La Voz).

En parte, la máxima ascenderá hasta los 26°C y la brisa rotará hacia el sureste. Ya en el anochecer, las nubes se retirarán y darán pie a una velada casi despejada y con parámetros térmicos agradables.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este fin de semana

Respecto al domingo 11, las autoridades palpitaron una mínima de 18°C y una máxima de 32°C. El cielo estará despejado durante gran parte del día, pero las nubes lo cubrirán algo durante la tarde.

No rige ninguna alerta meteorológica por tormenta ni fuertes ráfagas de viento. Sin embargo, desde el Gobierno de Córdoba pidieron precaución y atención ante el riesgo extremo por incendios.

Pronóstico extendido para Córdoba