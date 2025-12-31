El miércoles 31 de diciembre llegó y 2025 se despide con un clima caluroso en casi toda la Argentina. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas temperaturas para toda la provincia de Córdoba.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 31 de diciembre

Las autoridades meteorológicas informaron de una temperatura mínima de 21°C y cielo parcialmente nublado durante las primeras horas de la jornada. Rápidamente, la máxima escalará y se posicionará en los 38°C.

Alerta amarilla por altas temperaturas este miércoles 31 de diciembre en Córdoba.

Por su parte, el resto de las condiciones climáticas no cambiarán sustancialmente. Los vientos desde el sector este marcarán presencia y soplarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora (km/h).

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo para la cena de Año Nuevo

Ya en horas de la noche, en la víspera de la cena de Año Nuevo, el SMN adelantó una velada con una temperatura aproximada de 26°C y un cielo mayormente nublado. En tanto, una brisa desde el sector sur.

Consecuentemente, la mesa podrá estar fuera, siempre y cuando la humedad lo permita. Mientras que, rumbo al jueves 1 de enero, se espera una jornada con el mismo calor ya que la máxima llegaría hasta los 38°C.

Pronóstico extendido para Córdoba