Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 9 de diciembre y el resto de la semana

El fin de semana largo terminó con diferentes estadios climáticos que fueron desde el calor extremo hasta fuertes tormentas. Este martes 9 de diciembre comienza una nueva semana calurosa en Córdoba, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 9 de diciembre

El ente nacional informó de una jornada con una temperatura mínima de 13°C, un cielo ligeramente nublado y vientos desde el sur de entre 12 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Máximas superiores a los los 30°C en Córdoba esta segunda semana de diciembre. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Con el transcurrir de la jornada, se estima que la máxima llegue hasta los 30°C y el panorama esté algo cubierto por las nubes. Ya más en la noche, la temperatura descenderá aproximadamente cuatro puntos.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo el resto de la semana

De cara al resto de la segunda semana de diciembre, desde el SMN notificaron parámetros térmicos que oscilarán entre los 17°C y los 32°C. Además, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de tormentas aisladas para todo el jueves 11.

Aunque la baja en las temperaturas mínimas y máximas recién se percibiría el domingo y en el transcurso de la próxima semana. No hay alerta amarilla por ráfagas de viento ni precipitaciones.

Pronóstico extendido para Córdoba