Tras condiciones climáticas inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este domingo 18 de enero en Córdoba. En este sentido, se esperan tormentas para lo que queda del fin de semana.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 18 de enero
El ente nacional informó que para este domingo se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C acompañadas de tormentas aisladas durante toda la jornada. También se esperan ráfagas de 42 a 50 km/h.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Lunes. Mínima de 16°C y máxima de 28°C. Cielo mayormente nublado a despejado.
- Martes. Mínima de 17°C y máxima de 31°C. Cielo algo nublado.
- Miércoles. Mínima de 19°C y máxima de 32°C. Cielo parcialmente nublado.