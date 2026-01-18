Tras condiciones climáticas inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este domingo 18 de enero en Córdoba. En este sentido, se esperan tormentas para lo que queda del fin de semana.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 18 de enero

El ente nacional informó que para este domingo se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C acompañadas de tormentas aisladas durante toda la jornada. También se esperan ráfagas de 42 a 50 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba