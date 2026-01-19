Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 19 de enero

Tras distintas alertas por tormentas y granizo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó cómo seguirá el tiempo este lunes 19 de enero en Córdoba. En este sentido, la temperatura máxima no alcanzará los 30°C.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 19 de enero
El ente nacional informó que para este lunes se prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 28°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, con la llegada de ráfagas de 42 a 50 km/h.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Martes. Mínima de 17°C y máxima de 31°C. Cielo algo nublado.
- Miércoles. Mínima de 19°C y máxima de 32°C. Cielo parcialmente nublado.
- Jueves. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo mayormente nublado.