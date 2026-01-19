Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 19 de enero

Conocé las condiciones climáticas para un nuevo inicio de semana.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

19 de enero de 2026,

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 19 de enero
Cómo estará el tiempo en Córdoba.

Tras distintas alertas por tormentas y granizo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó cómo seguirá el tiempo este lunes 19 de enero en Córdoba. En este sentido, la temperatura máxima no alcanzará los 30°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 19 de enero

El ente nacional informó que para este lunes se prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 28°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, con la llegada de ráfagas de 42 a 50 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 17°C y máxima de 31°C. Cielo algo nublado.
  • Miércoles. Mínima de 19°C y máxima de 32°C. Cielo parcialmente nublado.
  • Jueves. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo mayormente nublado.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS