Clausuras y secuestro de vehículos: los resultados de un operativo en Córdoba

Distintas dependencias de la Policía de Córdoba se desplegaron durante la noche del viernes 23 de enero en un un operativo de seguridad. Como resultado, clausuraron locales, secuestraron vehículos y labraron actas por infracciones.

Los resultados de un operativo en Córdoba

Los uniformados recorrieron el Parque Sarmiento, el barrio Nueva Córdoba y el de Güemes. El objetivo principal del accionar fue “ordenar el uso del espacio público, prevenir y disuadir picadas ilegales y reforzar la seguridad vial en sectores de alta concurrencia nocturna”, según confirmó en un comunicado matutino este sábado 24.

El operativo se desarrolló durante la noche del viernes 23 de enero.

En ese marco, realizaron controles de alcoholemia, de venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, conforme a la normativa vigente. Como resultado, secuestraron 19 motocicletas y cinco autos, detuvieron a tres personas, dispusieron siete clausuras, decomisaron 573 botellas con bebidas alcohólicas, labraron 39 actas por consumo en la vía pública y retiraron nueve expendios de comida instalados de manera irregular.