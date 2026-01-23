Persecución y choque en Córdoba: secuestraron una fortuna en droga tras un operativo

La Policía de Córdoba desplegó un operativo preventivo en distintos sectores de la ciudad durante la madrugada de este viernes 23 de enero. En este marco, se registró una persecución que terminó con un choque, tres personas detenidas y el secuestro de una fortuna en droga.

Secuestraron una fortuna en droga tras un operativo en Córdoba

Unidades Especiales de diferentes dependencias de las fuerzas de seguridad se desplegaron en los barrios Ciudad Evita, Ciudad de Mis Sueños, Bajada San José y Bajo Pueyrredón.

Drogas, armas, y detenidos en Córdoba.

Durante los controles, incautaron “alrededor de 900 envoltorios de cocaína y catorce cigarrillos de marihuana valuado en un monto aproximado de 15.000.000 de pesos”, según especificó la Policía en el comunicado oficial matutino.

Persecución y choque en Córdoba

En una de las acciones para intentar controlar un auto Chevrolet Corsa, ocurrió un siniestro vial que también involucró a una motocicleta policial. “En ese contexto, fueron detenidos dos hombres y un menor de edad, junto al secuestro del automóvil mencionado, quedando todos a disposición de la Justicia”.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, presente en el operativo.

Como si fuera poco, durante la aprehensión, un grupo de vecinos arrojó “elementos contundentes contra el personal y los móviles”. Para disuadir la situación, se utilizó el armamento de letalidad reducida.