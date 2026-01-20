La Municipalidad de Córdoba clausuró tres locales de la ciudad por graves infracciones. Las decisiones se tomaron luego de operativos en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en el marco de los controles habituales de cada fin de semana.

El Ente de Fiscalización y Control, la Policía de la Provincia de Córdoba, la Guardia Urbana Municipal e inspectores de la Secretaría de Gobierno se desplegaron a lo largo de la Capital.

Una de las fiestas clausuradas en Córdoba.

La Municipalidad de Córdoba clausuró tres locales por graves infracciones

Finalmente, clausuraron cuatro fiestas clandestinas y tres establecimientos comerciales. Más de 1.400 personas, entre ellas menores de edad, asistieron a los eventos que no contaban con la habilitación correspondiente, entre otras falencias:

Barrio Ituzaingó: durante la madrugada del domingo, se clausuró una fiesta clandestina con la presencia de aproximadamente 350 personas, en su mayoría menores de edad, sin ningún tipo de habilitación ni medidas de seguridad.

Barrio José Ignacio Díaz: clausura de una fiesta clandestina tipo sunset, difundida a través de redes sociales y sin habilitación. Se constató la presencia de aproximadamente 300 personas, incluidos menores de edad.

Pinar del Río, barrio Parque Futura: se constató una fiesta clandestina difundida exclusivamente por redes sociales, con la presencia de más de 450 personas, muchas de ellas menores de edad. Se registraron ruidos molestos, reclamos de vecinos y violación de una clausura previa, por lo que se procede a la clausura inmediata y al desalojo.

Barrio Alberdi, calle 12 de Octubre: clausura de un establecimiento por violar el artículo 92 bis del Código de Convivencia. Se detectó la realización de un Espectáculo Público y Privado (Eepp) sin autorización, con música en vivo, cobro de entradas, faltas graves de seguridad y sin habilitación. En el lugar había aproximadamente 350 personas, por lo que se procedió a la clausura y desalojo.

Discoteca, Julio A. Roca: clausura de local bailable por exceso de capacidad, constatando el ingreso de aproximadamente el doble de personas permitidas. La intervención se inició a partir de un reclamo ingresado al 103, procediendo a la clausura y al desalojo paulatino.