La Municipalidad de la ciudad promovió un amplio operativo de control durante todo el fin de semana largo. Como resultado de los despliegues nocturnos, confirmó la clausura de dos clubes de Córdoba y la desarticulación de 14 fiestas clandestinas.

Clausuraron dos clubes de Córdoba tras denuncias de vecinos: los motivos

El Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Policía de la Provincia y la Guardia Urbana Municipal se movilizaron desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de diciembre. En este marco, desarticularon eventos clandestinos en zonas residenciales de Barrio Trébol, Empalme, San Vicente, Villa El Libertador, Altos de Vélez Sarsfield, Pueyrredón y alrededores.

Clausuraron dos clubes de Córdoba y desarticularon 14 fiestas clandestinas este fin de semana largo.

En paralelo a las desarticulaciones preventivas, la Municipalidad procedió a la clausura de dos establecimientos: el Club Empalme, ubicado en la calle Mallín al 4.300, y el Club Deportivo Barrio Obrero, ubicado en la calle José Gabino Blanco 2170.

Los cierres preventivos y las desarticulaciones fueron gracias a vecinos que denunciaron “movimientos, montaje de equipos de sonido y convocatorias informales a través de redes sociales”, según el comunicado oficial emitido este martes 9.