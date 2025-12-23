Clausuraron 7 concesionarias en Córdoba por estafas este 2025: cuánto dinero recuperaron

Desde el área de Defensa del Consumidor de la provincia confirmaron que clausuraron siete concesionarias en Córdoba este 2025. Los comercios fueron denunciados por vecinos, quienes aseguraron haber sido estafados en la compra de vehículos.

Clausuraron 7 concesionarias en Córdoba por estafas este 2025

En el marco de las acciones de control y fiscalización, el área a cargo de Javier Arroyo procedió al cese de las siguientes siete agencias de venta de automotores, que realizaban comercializaciones fraudulentas:

Plan Genesis.

Alfpa Motors.

Powsolut. (Giorgietto)

Leig Conssesión. (Genoa)

N Motors. (Sigma)

Aneleh. (Norte automotores)

Go Max concesionaria.

Clausuraron tres concesionarias por presuntas estafas. (Defensa del Consumidor)

Clausuraron 7 concesionarias en Córdoba: cuánto dinero recuperaron

Defensa del Consumidor aplicó las multas correspondientes por incumplir con las leyes. En paralelo, destacó que el pronunciamiento de la ciudadanía permitió recuperar 130.000.000 de pesos, según las estimaciones del área.

Por último, la entidad recordó la importancia de la política pública activa, preventiva y cercana a la ciudadanía. Además, recordó los canales oficiales por los cuales denunciar actividades irregulares: