Clausuraron 7 concesionarias en Córdoba por estafas este 2025: cuánto dinero recuperaron

Defensa del Consumidor enumeró las agencias cerradas y estimó parte de las cifras recuperadas gracias a las denuncias de la ciudadanía.

23 de diciembre de 2025,

Una por una, las siete concesionarias clausuradas en Córdoba este 2025 y el impacto económico de su cierre.

Desde el área de Defensa del Consumidor de la provincia confirmaron que clausuraron siete concesionarias en Córdoba este 2025. Los comercios fueron denunciados por vecinos, quienes aseguraron haber sido estafados en la compra de vehículos.

Clausuraron 7 concesionarias en Córdoba por estafas este 2025

En el marco de las acciones de control y fiscalización, el área a cargo de Javier Arroyo procedió al cese de las siguientes siete agencias de venta de automotores, que realizaban comercializaciones fraudulentas:

  • Plan Genesis.
  • Alfpa Motors.
  • Powsolut. (Giorgietto)
  • Leig Conssesión. (Genoa)
  • N Motors. (Sigma)
  • Aneleh. (Norte automotores)
  • Go Max concesionaria.
Clausuraron 7 concesionarias en Córdoba: cuánto dinero recuperaron

Defensa del Consumidor aplicó las multas correspondientes por incumplir con las leyes. En paralelo, destacó que el pronunciamiento de la ciudadanía permitió recuperar 130.000.000 de pesos, según las estimaciones del área.

Por último, la entidad recordó la importancia de la política pública activa, preventiva y cercana a la ciudadanía. Además, recordó los canales oficiales por los cuales denunciar actividades irregulares:

  • WhatsApp: 351-3266655.
  • Mail: defensadelconsumidor@cba.gov.ar

