Chocó contra un colectivo y lo detuvieron por tenencia de drogas en Córdoba

La Policía detectó nerviosismo en el conductor y descubrió una importante cantidad de estupefacientes.

24 de enero de 2026,

El motociclista chocó y su nerviosismo lo delató.

Un joven motociclista chocó contra un colectivo en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. En el operativo, los integrantes de la Policía lo asistieron y lo detuvieron por tenencia de drogas.

El siniestro vial ocurrió durante la tarde del viernes 23 de enero en la intersección de las calles Suipacha y Gobernador D. Agodino, barrio La Florida. El sujeto de 22 años viajaba en una Honda Biz y colisionó contra una unidad conducida por una mujer de 38.

Los elementos incautados en Córdoba.
“Al arribar al lugar el personal policial, advirtió una actitud nerviosa por parte del conductor del rodado menor, lo que motivó en un control más exhaustivo”, informó la Policía en el parte oficial.

Los efectivos le secuestraron 14 envoltorios de clorhidrato de cocaína, tres teléfonos celulares, una suma de dinero en moneda nacional y el rodado en el que se conducía. Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.

