Los integrantes del Gobierno de la provincia clausuraron otra concesionaria de Córdoba que recibió múltiples denuncias de estafas. El operativo se produjo en paralelo al cierre preventivo de la firma Genoa Conssesion.

Clausuraron otra concesionaria de Córdoba que recibió múltiples denuncias de estafas

La Dirección de Defensa del Consumidor confirmó este jueves 18 de septiembre el cese de la empresa conocida a nivel local como Go Max Concesionaria. La sede está ubicada en la calle Octavio Pinto al 2.882, entre los barrios Villa Cabrera y Ombú.

Go Max, la concesionaria clausurada en Córdoba.

“La medida se dispuso ante múltiples denuncias de consumidores afectados por presuntas estafas en la venta de vehículos”, explicó el área dependiente del Gobierno a través de sus redes sociales.

En el desarrollo del operativo, secuestraron documentación y material electrónico de interés para la causa. Ante este panorama, Defensa del Consumidor recordó a la comunidad la importancia de informarse previamente sobre el comercio en el cual van a comprar o vender un vehículo, verificando antecedentes y condiciones contractuales.