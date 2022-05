Alejandro y sus cinco hijos conmovieron a toda Córdoba luego de que Marianela Heredia diera a conocer la historia de esta familia, después del Censo del miércoles pasado. Pero detrás de esta emotiva historia se encuentra una situación de abandono y egoísmo.

Según contó el propio Alejandro a El Show del Lagarto, su pareja, y mamá de sus cinco hijos, los abandonó, pero se quedó con los documentos de identidad y los carnet de vacunación para poder seguir cobrando planes sociales. Esto a su vez complica la situación de los niños.

“No tengo ayuda de nadie. La madre de ellos cuando se fue se llevó todos los datos de ellos. Hice hacer el documento de nuevo hace poquito. Para hacer esos papeles los tengo que hacer en la calle Tucumán”, comentó Alejandro.

Y luego confesó su mayor temor: “El miedo mío es que me los quieran sacar. Que me la quieran sacar, eso es lo que yo no quiero. Pueda ser que no me olvide un papel y hago todo con mi nombre. No cobro nada de nadie. No cobro ni una moneda de nadie. Todo lo que tengo para darle de comer a los chicos lo hago en la calle, trabajando como se puede. Es complicada la situación”.

Toda esta situación, además de dejarlo sin la posibilidad de recibir una ayuda estatal para poderle dar de comer a sus hijos y seguir construyendo su vivienda, afecta el normal desempeño de sus hijos. “El más grande tiene problemas de vista, pero hacerle los anteojos sale muy caro. Sacar un turno te dan para un mes, perdés muchos días por el tema del trabajo y no trabajar un día es mucho para mi”, indicó.

Y relató: “Yo a la tarde les cocino, les doy de cenar y siempre sobra, guardo en la heladera, les doy de comer algo y los mando al colegio. Salgo a trabajar tipo 7.30 y le dejo encargado a mis vecinos para que los vean. Ellos se van a las 11.45 todos los días al colegio y yo a las 18 paso a buscarlos todos los días. Nada más que por ahí a la mañana me quedo un rato más. Tan una hora, dos y se van”.

Respecto a la vacunación de sus hijos, también tiene inconvenientes. “Yo le había dado el carnet de vacunación a ella. Ella me pidió los carnet de vacuna para poder cobrar, como ella tenía los chicos, quería seguir cobrando. Yo se los presté y nunca más me los devolvió y ahora para hacer la ficha médica en el colegio me piden y no la puedo hacer porque no tengo el carnet de vacuna. Anduve por varis dispensarios y me dicen que tengo que vacunarlos de vuelta”, concluyó.

Para ayudar a Alejandro, cualquier persona interesada se puede comunicar con Marianela Heredia, la joven que lo censó, al teléfono 3516158626.