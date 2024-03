Cavaron un túnel para entrar a un barrio cerrado de Córdoba: cómo operaron los ladrones

Una pareja de jubilados de Mendiolaza sufrió un violento robo en su vivienda. Un grupo de delincuentes cavaron un túnel desde un descampado para ingresar al barrio cerrado El Terrón, burlando cualquier tipo de seguridad.

Los ladrones esquivaron tres cercos perimetrales, uno eléctrico, reflectores y cámaras de vigilancia. Lograron ingresar a la vivienda del matrimonio, a quienes les exigían dólares en efectivo.

EL VIOLENTO ROBO QUE SUFRIÓ UN MATRIMONIO EN CÓRDOBA

Tras pasar por debajo de los cercos, los ladrones cruzaron una canaleta, destejieron otro alambrado y se dirigieron directo hacia el domicilio de la familia Ramos. José, dueño de la casa, dijo en diálogo con Cadena 3 que sospecha que fueron entregados por alguien.

“Eran las 12 menos 20, estaba sentado en el sillón viendo televisión y escuché un ruido. Creí que era mi hijo y cuando me di vuelta me pegaron con un cortafierro en la cabeza y me agarró un flaco alto que me llevaba una cabeza de estatura y otros dos pasaron para las habitaciones”, relató el hombre.

Acto seguido, le preguntaron dónde estaba su esposa. “Les dije que en la habitación y cuando vamos para allá, ella estaba discutiendo con un flaco alterado, pasado en vuelta y le pegaron con el cortafierro en el brazo”, agregó.

Los ladrones burlaron todos los sistemas de seguridad del country de Córdoba. Foto: Policía de Córdoba

Según el relato del hombre, los ladrones exigían dólares en efectivo. José les dijo que no tenía y les dio plata que tenía en un cajón. “Los que entraron sabían donde estaban las habitaciones y para mí o se han equivocado de casa o nos entregó alguien. Conocían por donde entrar, por donde salir, todos los movimientos, todo. Ninguna medida de seguridad funcionó”, lamentó.